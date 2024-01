David Restrepo, de 13 años, obtuvo su clasificación al Panamericano u11-u13 2023, fue campeón de las Intercolegiados u13 medalla de plata en mixtos y equipos en el Campeonato Nacional Preinfantil Juvenil 2023, medalla de plata campeonato Departamental sub 15, Top 3 departamental sub 13, Top 5 nacional sub 13.

Por su parte, Laura Isabel Arbeláez Aguirre, de 12 años, es campeona a nivel nacional de sub 13 por equipos y dobles femenino en Montería. Participó en el Panamericano en Mosquera, estuvo hasta el 31 de diciembre entre los mejores cinco a nivel nacional y es segundo lugar en el actual escalafón nacional de sub 13.

También se destacaron Juan Diego Castaño Berón, 15 años; Juan Fernando Uribe Trujillo, de 21 años y Emiliano Giraldo González, de 8 años.

El Club de Tenis de Mesa Fantasmas es dirigido por Sergio Giraldo.