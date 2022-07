El club Escumer de Tuluá, en representación del Valle del Cauca, logró dos títulos, dos sub títulos y un tercer lugar en el pasado Colombia Volleyball Fest que se realizó en Envigado, donde compitieron equipos de Colombia, Puerto Rico y México, en las categorías sub 12, sub 14 y sub 16, convirtiéndose en el más ganador del evento.