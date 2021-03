Partidos pendientes:

• Lunes 22 marzo, 4 pm, Unión Magdalena vs Cortuluá.

• Viernes 26 de marzo, 4 pm, Cortuluá vs Deportes Quindío.

• Penúltima fecha por definir, Orsomarso vs Cortuluá.

• Última fecha por definir, Cortuluá vs Boca Junior.



Cortuluá tiene 12 puntos en disputa donde tiene muy buenas posibilidades de sostenerse entre los mejores 8 de este torneo.