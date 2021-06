El primer gol del equipo cortulueño fue un soberbio cabezaso de Julián Millán al minuto 8 y, cuando transcurría el minuto 34, el goleador Feiver Mercado aumentó el marcador a 2-0. Los enfrentados no lograban reponerse, cuando en el minuto 37 César Caicedo liquidó el compromiso y lo dejó en 3-0 a favor del equipo local.

Con el 3-0 en su contra Leones trató de descontar, pero se encontró con un equipo organizado y con una muy buena actuación del arquero Manuel Arias que contuvo por lo menos tres disparos con sello de gol de los visitantes.

Cortuluá enfrentará el lunes 21 de junio al Quindio en el doce de octubre, en partido de ida y el de vuelta jueves 24 a las 4:00 pm en el Centenario de Armenia al Deportes Quindío para definir el título de campeón de este torneo y buscar la posibilidad de ascender a la Liga WebPlay enfrentando a Atlético Huila, campeón del primer torneo.

Nacional a pagarle a Cortuluá 5 millones de dólares

El Tribunal Federal de Suiza decidió anular el fallo del TAS en el caso del delantero Fernando Uribe. Por este motivo, el Atlético Nacional deberá pagarle cinco millones de dólares al Cortuluá, el cual había demandado al equipo ‘verdolaga’ al no recibir dinero alguno por el patrimonio del jugador que ahora milita en Millonarios.

Según la sentencia, “el club demandado pagará al apelante una indemnización de 26.000 francos por los costos (US $5 millones). Esta sentencia se comunica a las partes y al Tribunal Deportivo de Arbitraje, TAS”. De no llegarlo a hacer, cabe señalar que el Nacional no podrá inscribir jugadores.

La demanda del Cortuluá se dio debido a que Atlético Nacional, cuando tuvo en sus arcas al delantero, se lo prestó a Millonarios, pero entre los dos dejaron vencer el contrato y Uribe quedó libre. Esto llevó a que el equipo del municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca, no recibiera dinero alguno y se quedara con las manos vacías.

Demanda en curso

Cortuluá sigue a la espera de la decisión a la demanda impuesta al equipo Fortaleza CEIF que no se presentó fecha a su compromiso en el estadio Doce de Octubre, pues decidió hospedarse en Buga cuando la norma de la organización indica que debe ser en un hotel de la ciudad en que se juega. Los de Fortaleza no pudieron arribar a Villa de Céspedes por los bloqueos que se presentaron ese día en la vía Buga-Tuluá.