En la primera fecha Real Oro Buga le ganó 2-1 a Atiko Fútbol Club, Fundación Ever Villegas cayó 2-3 frente a Consignataria Rojas, Sancochos FC 2007 venció 2-0 a Real Amigos, Tuluá Futura Distri Exostos derrotó 2-0 a Club Ventura y Nariño y Pesquera empataron 0-0.



Hoy sábado se inicia la segunda fecha, a las 2:00 p.m., cuando se enfrentan Botina vs Nariño. 4:00 p.m. Real Oro vs La Abundancia F.C.



Mañana domingo, a las 8:00 a.m., se enfrentarán Sancochos FC 2007 vs Tuluá Futura Distri Exostos. 10:00 a.m. Club La Ventura vs Fundación Ever Villegas. 12:00m Pesquera vs Real Amigos. 2:00 p.m. Gran Combo Andaluz vs Melo Águilas Unidas. 4:00 p.m. Consignataria Rojas vs Atiko Fútbol Club.



Los amantes al fútbol recreativo en la Villa de Céspedes volverán a las pequeñas graderías que tiene la cancha de fútbol del barrio La Graciela para disfrutar de su deporte favorito.