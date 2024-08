Estos son los talentosos ajedrecistas que brillaron en este importante encuentro regional, llevando el nombre de la Ciudad Señora a lo más alto del podio: Erik Santiago Morales, logró medalla de oro en la categoría Sub 8, José Miguel Herrera – medalla de oro en la Categoría Sub 16, Valery Domínguez – medalla de plata en la categoría Sub 12, Valeria Granados – Medalla de Plata en la Categoría Sub 8, Lina Marcela Zapata – Medalla de Plata en la categoría Sub 16.

Un reconocimiento especial para el profesor Javier Cruz, cuyo dedicado esfuerzo y liderazgo han sido clave para alcanzar estos excelentes resultados y llevar gloria a Guadalajara de Buga.