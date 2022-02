Los equipos participantes en este campeonato son: Aso-portul, Club La Ventura-Super carnes, Pesquera Célimo, Pirri-Carnes Valle Frío, Sancochos FC 2007, Maderas El Cairo, Consignataria Rojas Arlex Clami, Chibchas, Club Real Sonso, William, Kiosko de Luna-Farmanorte, Real Amigos 2021, Real Madrid-Riofrío, Real Delicias, Metálicas Londoño y Botina.

Los 8 primeros en la tabla de posiciones clasificarán para disputar el título del torneo.

Los encuentros programados para hoy sábado son: 2:00 pm Real Madrid-Riofrío vs Botina. 4:00 p.m. Maderas El Cairo vs Club Real Sonso.

Mañana domingo se jugará así: 8:00 a.m. Sancochos FC 2007 vs William. 10:00 A.M. Pirri-Super Carnes vs Club La Ventura-Super Carnes. 12:00m Real Delicias vs Real Amigos, 2:00 p.m. Asoportul vs Consignataria Rojas vs Arlex. 4:00 p.m. Kiosko de Luna vs Farmanorte vs Pesquera Célimo. Descansan Chibchas y Metálicas Londoño.

Disputada la primera fecha la tabla de goleadores la encabeza Carlos A. González de Asoportul con 4 goles, seguido por su compañero Leonardo Colonia con 3 y Carlos Arango del Club La Ventura-Super Carnes con 2 anotaciones.

Ahora la cancha de La Graciela posee banco de suplentes, gracias a la donación que hizo el Imder Tuluá de los utilizados en el estadio Doce de Octubre y que fueron cambiados por otros más cómodos.