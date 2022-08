Tuluá se coronó campeón en el pasado Torneo Intermunicipal Abierto de Ajedrez, realizado en el municipio de Roldanillo, donde sobresalieron Gabriela Campuzano, de la categoría Sub 12; Josthin González, categoría Sub 14, y Stefanya López, Sub 10, quienes también hacen parte de la selección que representará a Tuluá en los próximos Juegos Departamentales 2022 con sede en Cali.