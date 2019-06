Las nadadoras Jennifer Granada Alarcón, Dayanna Bonilla Varela, Ana Sofía Velásquez Vallecilla y Karina Alexandra Vivas (no aparece en la gráfica), pertenecientes al Club Orcas de Tuluá bajo la dirección técnica del Lic. Ever José Collazos Paz, representarán a Tuluá y al Valle del Cauca en el próximo Nacional Interligas Natación prejuegos que se realizará en Barranquilla del 19 al 26 de junio categorías Juvenil B y mayores y Juvenil A. En la delegación del Valle del Cauca estará como uno sus entrenadores, Ever José Collazos Paz.