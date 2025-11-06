Esta obra literaria del más importante de los escritores de la región y del suroccidente colombiano, fue una referencia a la falta de atención de las distintas advertencias que pudieron prevenir aquel desastre, donde el autor a través de la ficción mezclada con la realidad hace una especie de juicio histórico, en la que Álvarez Gardeazábal aprovechó su experticia para plasmar la investigación periodística con las personas del Armero que conoció. El lanzamiento de esta nueva edición se hizo en la reciente Feria Internacional del Libro de Cali 2025.