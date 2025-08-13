En este caso, el ubicado sobre la carrera 40 con calle 26, donde se evidencia el mal estado ocasionado por acción de vándalos inescrupulosos que abren estas cajas controladoras. Muchos semáforos en el municipio están fuera de servicio por este tipo de acciones.

Se espera que las autoridades respectivas tomen las medidas correctivas para que los desadaptados y sus gestos de incultura ciudadana no afecten los bienes del municipio, en este caso los semáforos, instalando algún artefacto digital que alerte cuando sean vandalizados para que la Policía los capture, o por lo menos cámaras de vigilancia que se puedan instalar en lugares cercanos y así lograr la identificación de los vándalos