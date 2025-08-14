Balanta, egresada de la Universidad Central del Valle del Cauca, cuenta con especialización en comercio internacional, así como maestría y doctorado en derecho. Ha ejercido como jueza y magistrada, además de desempeñarse como docente en diferentes instituciones de educación superior.

En su intervención ante la Sala Plena, la candidata resaltó que la labor de un juez constitucional exige “objetividad analítica, ausencia de prejuicios y vocación creadora para fortalecer narrativas que lleven la razón y el análisis sistémico al centro del debate”.

La terna se completa con el exdefensor del Pueblo Carlos Ernesto Camargo Assis y el jurista Jaime Humberto Tobar Ordóñez. Los tres nombres pasarán ahora al Senado, que definirá al reemplazo del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, cuyo periodo está por concluir.

El proceso de selección inició el pasado 8 de junio con una convocatoria pública que recibió 68 inscripciones, de las cuales 39 fueron admitidas. Tras audiencias y deliberaciones, la Corte Suprema eligió a los tres finalistas que aspiran a ocupar uno de los cargos más importantes en la defensa de la Constitución.