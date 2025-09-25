La canción fue realizada para participar de un concurso artístico que se lleva a cabo en las cárceles del país, donde Carlos, junto a la orquesta Alma Libre, ya obtuvo el primer lugar en la fase regional y ahora se prepara para representar al establecimiento en la competencia nacional.

Villegas, autor del tema musical, aseguró que su intención al escribir la letra fue evitar que la tragedia quede en el olvido y generar reflexión sobre las condiciones que rodearon aquel fatídico episodio.+

El recluso explicó que tomó la decisión de hablar y dar a conocer su obra porque considera que la música puede ser un medio de memoria y denuncia, además de una herramienta para visibilizar lo ocurrido dentro de los muros del penal.

El incendio del patio 8, uno de los más devastadores registrados en cárceles del país en los últimos años, dejó no solo la cifra de 60 fallecidos, sino también múltiples heridas físicas y emocionales en sobrevivientes y familiares.

Hoy, tres años después, la voz de Villegas Tapia busca reabrir la conversación en torno a lo que significó esa tragedia para quienes la vivieron de cerca.

ESCUCHA LA CANCIÓN AQUÍ