Hace cuatro años Luis Salazar Ramírez, Daniel Jiménez Tacué y el puertorriqueño Carlos Jiménez, coincidieron en su pasión por el séptimo arte y, sin proponérselo, le dieron vida al primer festival de cine Tuluá Borikén, un evento cultural y cinematográfico donde dos países, como Puerto Rico y Colombia, se unieron para mostrar lo mejor de sus producciones locales e internacionales.

El certamen



«En su cuarta edición, el festival se posiciona como un espacio clave para el encuentro, la formación y la visibilización de cine emergente tanto local como internacional» dijo Luis Salazar, uno de los responsables.



Añadió que el festival nació como iniciativa de un colectivo de realizadores audiovisuales locales, en alianza con cineastas de Puerto Rico.

«La invitación es para que los tulueños y vallecaucanos se den cita en Tuluá y conozcan los avances que hemos logrado con este festival, el cual realizamos con el apoyo de algunas empresas del sector privado y que aspiramos se siga consolidando en el tiempo», indicó Salazar.