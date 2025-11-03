La actividad se cumplió en el Hotel El Príncipe donde se presentó la medalla oficial, la camiseta y el recorrido del evento, que se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre. De la socializacón tomaron parte voceros de diferentes empresas que han ofrecido su respaldo que simboliza amor, unión, lucha y esperanza. La carrera contará con dos distancias: 2.5K con una donación de $60.000 y 5K con un aporte de $80.000; las dos distancias incluyen kit de participación. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 16 de noviembre. El recorrido será un circuito que partirá y culminará en el parque de La Familia.