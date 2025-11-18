La actividad se efectuó en en el marco del mes de la eliminación de la violencia de la mujer y buscó propiciar una conversación abierta y respetuosa sobre las realidades que enfrentan estas poblaciones, generando conciencia sobre la necesidad de eliminar toda forma de discriminación, estigma y violencia.

“Durante la jornada, se abordaron temas relacionados con el autocuidado, el acceso a los servicios de salud, la garantía de derechos, la participación social y el reconocimiento de las mujeres en su diversidad, como compromiso con la inclusión, la equidad de género y la defensa de los derechos humanos, promoviendo entornos seguros y respetuosos para todas las mujeres del municipio», se indicó desde la alcaldía local a través del boletín oficial de prensa.