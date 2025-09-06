La medida regirá en todo el territorio urbano y rural del municipio desde el 6 hasta el 15 de septiembre de 2025, en horario de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

Durante este periodo, ningún menor de edad podrá permanecer en las calles o espacios públicos sin la compañía de un adulto responsable. Quienes incumplan serán conducidos a entidades de protección, y sus padres o acudientes podrán ser sancionados de acuerdo con la ley.

La Administración Municipal explicó que esta decisión surge de un análisis de seguridad y busca reducir riesgos para niños, adolescentes y conductores, así como prevenir situaciones de violencia o desorden en la vida nocturna.

Además, se recordó que habrá restricciones adicionales, como la prohibición de piques ilegales y la limitación en la venta de combustible en horario nocturno, para complementar la estrategia de seguridad.