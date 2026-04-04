Tras los actos litúrgicos del Viernes Santo, los templos abren sus puertas para recibir a los fieles en misas especiales que celebran la alegría y la renovación espiritual, marcando el final de la Semana Santa.

En ciudades como Tuluá, parroquias y comunidades religiosas han programado eucaristías desde tempranas horas, invitando a los creyentes a participar en esta jornada de reflexión, fe y unión familiar.

El Domingo de Resurrección representa además un llamado a la esperanza y al renacer, valores que se reflejan en las tradiciones religiosas y en la alta participación de la comunidad durante esta fecha.