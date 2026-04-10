La situación fue superada luego de las reiteradas denuncias de los habitantes, que alertaron sobre los daños en la red y la falta de respuesta oportuna, situación que causó que sus alimentos se dañaran. Finalmente, cuadrillas de la empresa Celsia realizaron reparaciones en la red transmisora y en varios transformadores averiados, restableciendo el suministro.

Voceros de la comunidad destacaron que la difusión del problema en medios de comunicación, entre ellos EL TABLOIDE, fue fundamental para visibilizar la crisis y acelerar una solución.

“Es bueno saber que los campesinos de Tuluá y del Valle del Cauca no estamos solos a la hora de esos reclamos que son justos y corresponden a la obligación del Estado de prestar un servicio de calidad”, manifestaron líderes campesinos, quienes insistieron en la necesidad de garantizar atención más rápida a las zonas rurales.