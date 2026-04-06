La competencia contará con diferentes rutas que atravesarán importantes vías del municipio, por lo que se recomienda a la ciudadanía estar atenta a posibles cierres viales y a las indicaciones de los organizadores durante el desarrollo del evento.

Los recorridos estarán diseñados para distintas categorías, permitiendo la participación de atletas, aficionados y familias que cada año se suman a esta actividad que promueve valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, la vida saludable y correr con propósito, ya que los recursos recaudados estarán destinados a apoyar causas sociales y beneficiar a niños de la comunidad.

EL TABLOIDE es patrocinador oficial de la carrera, respaldando esta iniciativa deportiva y social que busca generar un impacto positivo en el municipio.