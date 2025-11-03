La elección de Mejía Martínez se dio en medio de una evidente tensión, pues contrarió la voluntad de la mayoría que en coalición acompaña al alcalde Gustavo Vélez.

Al intervenir ante sus colegas el nuevo presidente ofreció una gestión de puertas abiertas y de cara a la ciudadanía tulueña. Durante la misma sesión fue elegido como primer vicepresidente el trabajador social Mario Mejía Salazar, del Partido Alianza Verde con 8 votos a favor, y la segunda vicepresidencia recayó en el líder comunitario Henry Cardona, del Partido Creemos, quien logró 12 votos a favor contra cinco en blanco.

Tanto Mejía como Cardona destacaron el respaldo recibido por parte de sus colegas anunciando un trabajo mancomunado para sacar avantes los proyectos que redunden en el beneficio de la comunidad tulueña. Los elegidos asumirán funciones el 1 de enero de 2026.