Los sectores más impactados son Balsamar, Piedritas, Monteloro, además de las veredas Las Mirlas, San José, Las Marías, donde los cortes del fluido eléctrico han sido constantes y, en algunos casos, prolongados por cerca de 15 días.

Voceros campesinos aseguran que la situación no solo ha generado dificultades por la falta de iluminación, sino también pérdidas económicas, ya que alimentos y productos almacenados en neveras se han deteriorado por la falta de energía.

A esto se suma la incomunicación en varias veredas, donde además de los cortes eléctricos, también se ha presentado pérdida de señal telefónica, lo que incrementa la preocupación entre los habitantes.

La comunidad hizo un llamado urgente a la empresa prestadora del servicio, Celsia, para que restablezca el suministro lo antes posible y adopte soluciones definitivas.