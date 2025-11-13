Es el caso de los conductores o propietario de estos automotores que muy orondos los parquean en un andén de la calle 25 entre carreras 35 y 36 del barrio Alvernia, un sector que por hacer parte de la llamada zona de la salud presenta un alto flujo de personas en condición de discapacidad o adultos mayores que requieren de los andenes libres para caminar.

A lo anterior se agrega que la calle 25 es de alta transitalidad, lo que aumenta el riesgo para los peatones. Definitivamente en la zona de la salud hace falta mayor control de las autoridades.