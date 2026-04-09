La manifestación, que hace parte de una jornada de movilizaciones en distintas regiones del país, ha generado afectaciones en la movilidad sobre este importante acceso al municipio, provocando congestión vehicular y retrasos para quienes transitan por el sector.

Los manifestantes exigen revisión de los ajustes en los avalúos, argumentando que el aumento impacta de manera directa el cobro del impuesto predial y la economía de cientos de familias.

Autoridades hacen presencia en la zona para monitorear la situación y coordinar el paso controlado de vehículos mientras avanza la protesta.