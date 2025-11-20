Durante la jornada, estudiantes de los grados superiores participaron en espacios de diálogo y formación sobre salud sexual y reproductiva, salud mental, convivencia escolar y liderazgo juvenil. A través del programa Gestores Escolares, se fortalecen las capacidades de jóvenes líderes que actúan como multiplicadores del conocimiento y promotores de hábitos responsables dentro de la comunidad educativa.“De manera complementaria, Escuelas de Familia orienta a padres y madres en temas de crianza positiva, salud mental y rutas de atención frente a situaciones de violencia, reforzando la importancia del hogar y la escuela como entornos protectores y aliados en el bienestar estudiantil“ dijo la funcionaria seccional al hacer el balance de la jornada.