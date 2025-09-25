De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buga, los hechos ocurrieron el 31 de mayo de 2025, en un establecimiento que pertenecería a un familiar del cabildante, ubicado en el barrio Salesianos, donde las autoridades adelantaban una verificación de requisitos.

Según la indagación, Ruíz Córdoba habría intentado impedir la labor de los uniformados mediante intimidación y amenazas. Testigos señalan que en medio del procedimiento el concejal reclamó a los agentes que dejaran trabajar a la comunidad y les reprochó no dedicarse a la captura de delincuentes.

El Ministerio Público investiga si durante el procedimiento el concejal incurrió en violencia verbal, profirió amenazas y utilizó expresiones denigrantes contra los policías en ejercicio de sus funciones, lo que podría constituir una falta disciplinaria.