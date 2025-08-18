Nuevamente agradecemos a todos y cada uno de ustedes quienes han colaborado en este proyecto. Dios los siga bendiciendo abundantemente», de esta manera el secerdote de la parroquia San Juan Evangelista de Barragán, Sergio Alejandro Alzate Alfonso, destacó la positiva respuesta que logró para emprender la recuperación del escenario emblemático del corregimiento.

Desde su llegada a esta región, el presbítero ha liderado diferentes campañas de carácter social y en la antesala de las fiestas se puso como tarea embellecer el parque y para ello se logró recolectar la pintura de las bancas, sardineles, poda de árboles, adecuación de los juegos infantiles y otros espacios del lugar. De acuerdo con el padre Alzate Alfonso se continuará con las tareas de mejorar este lugar que lleva el nombre del también sacerdote Federico Arroyave, quien dejó huellas profundas en esta región rural.