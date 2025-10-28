Este logro motivó a la Administración Municipal a entregar un software especializado para inventarios, proveedores, reportes contables, compras y ventas, un computador, un refrigerador para lácteos y un congelador para carnes, elementos que pidieron los propios estudiantes ganadores en el concurso de experiencias. Cabe destacar que las experiencias significativas en educación es una práctica pedagógica innovadora que genera un impacto positivo y duradero en el aprendizaje, haciendo que los estudiantes conecten el conocimiento con su realidad.

Estas experiencias se caracterizan por la participación activa del estudiante, la relevancia personal y la aplicación práctica de los conocimientos, fomentando un desarrollo integral, característica que se evidenció en la propuesta formulada por la institución educativa Corazón del Valle y denominada Proyecto pedagógico productivo: Mercado campesino de Sol a Sombra.