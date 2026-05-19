El informe, construido con datos de entidades públicas y privadas y con participación de ciudadanos mayores de 18 años de todos los niveles económicos, revela contrastes en la percepción de los habitantes frente al presente del municipio.

Aunque el 55% de los encuestados considera que Tuluá va por buen camino, solo el 45% afirma sentirse satisfecho con la ciudad para vivir.

Uno de los aspectos que más preocupa es el empleo. El 63% de los ciudadanos considera que las oportunidades laborales han empeorado, mientras que el 67% de los hogares en condición de pobreza tienen jefatura femenina. Entre las principales causas se mencionan el desempleo prolongado, la informalidad y el bajo nivel educativo.

En salud, la cobertura bajó del 98,9% al 95,3%, dejando a más de 10 mil personas por fuera del sistema. Además, el 49% percibe que la atención ha desmejorado.

En materia de seguridad, aunque la tasa de homicidios registra su nivel más bajo en la última década, solo el 5% considera que la seguridad mejoró y el 61% de las víctimas no denuncia los delitos, principalmente por desconfianza en las autoridades.

El informe también advierte sobre problemas de movilidad. Actualmente, Tuluá tiene 508 motocicletas por cada 100 habitantes, más del doble del promedio nacional. Aunque el 52% se siente satisfecho con las vías, el 39% considera que la movilidad ha empeorado.

Durante la presentación de los resultados, realizada el viernes 15 de mayo, también fue presentada María Camila Rengifo como nueva directora de Tuluá Cómo Vamos.

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