De acuerdo con la disposición, queda prohibida la realización de alboradas, caravanas o cualquier aglomeración no autorizada que implique uso de pólvora o generación de ruido excesivo en todo el territorio municipal.

El decreto también establece toque de queda para menores de edad desde las 8:00 p.m. del 30 de noviembre hasta las 6:00 a.m. del 1 de diciembre. Durante este periodo, los menores no podrán permanecer en espacios públicos sin la compañía de sus padres o acudientes.

Asimismo, se restringe la circulación de motocicletas, incluyendo motociclos, mototriciclos y cuatrimotos, desde las 8:00 p.m. del mismo día hasta las 5:00 a.m. del 1 de diciembre, tanto en zona urbana como en zona rural. Quedan exceptuados los vehículos de la Fuerza Pública, organismos de seguridad del Estado, Policía Judicial, tránsito, organismos de socorro, empresas de seguridad privada debidamente identificadas, así como personal de salud o servicios domiciliarios de urgencia acreditados.

Las autoridades informaron que se adelantarán operativos en distintos puntos del municipio y que se aplicarán las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de estas medidas.