El encuentro contó con el apoyo de la Policía Nacional, la Unidad Central del Valle del Cauca y la Escuela de Policía Simón Bolívar, entidades que se sumaron al desarrollo de actividades como muestras artísticas, mesas de trabajo y espacios de diálogo constructivo, orientados a consolidar la participación y el liderazgo femenino en la construcción de la Política Pública de la Mujer en Tuluá.“Con este tipo de espacios se fortalece el tejido social, promoviendo la unión, el empoderamiento y la participación activa de las mujeres en la vida comunitaria» dijo Gisela Calero, secretaria de Bienestar Social (e).