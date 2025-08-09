El Día exalta el derecho de los pueblos indígenas a tomar sus propias decisiones y a implementarlas de manera significativa y culturalmente apropiada para ellos. Se estima que hay 476 millones de pueblos indígenas en el mundo.

Representan menos del 6% de la población mundial, pero representan al menos el 15% de los más pobres del mundo.

En Tuluá, los actos conmemorativos se iniciaron el 7 de agosto y concluyeron hoy en la Plaza Cívica Batalla de Boyacá con una variada muestra de artesanías, platos típicos, recetas medicinales.

No puede faltar el componente dancístico, donde las diferentes comunidades asentadas en Tuluá dan a conocer sus talentos con el baile ancestral. “Invitamos a los tulueños para que nos visiten

hoy en la última jornada”, dijo Jaime Jajoy, del pueblo Inga.