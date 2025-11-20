En la versión del año en curso la muestra se centró en proyectos STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), contando con la participación de las 17 instituciones educativas oficiales y seis de carácter privado.



La Expociencia 2025 tuvo también, entre otros propósitos, subir el nivel académico y generar un intercambio entre colegios públicos y privados, lo que permite a los estudiantes mirarse en igualdad de condiciones unos de otros y fortalecer de esta manera las competencias de cara al año lectivo que se avecina y de quienes ya emprenden sus estudios superiores.



Las Olimpiadas de Matemáticas, desarrolladas en el marco de este espacio y con el apoyo del Colegio Salesianos San Juan Bosco, reunió a jóvenes de diferentes sectores urbanos y rurales, que demostaron su talento y que no existen las barreras y por el contrario se deben seguir fortaleciendo los procesos buscando de esa manera mejorar la calidad académica.



En relación con las olimpiadas matemáticas, la Institución Educativa Alfonso López fue la mejor entre las públicas mientras que el San Juan Bosco se coronó campeón general de la competencia académica.