Durante las jornadas, los asistentes pudieron acceder a la oferta institucional de entes descentralizados, universidades, hospitales y entidades aliadas como Profamilia, además de participar en actividades enfocadas en la salud física y mental, lideradas por la Secretaría de Salud, el Hospital Rubén Cruz y el Hospital Tomás Uribe.

El festival también fue escenario para destacar el talento de jóvenes emprendedores y promover el arte, la cultura y el deporte como motores de transformación social. Entre los eventos más destacados estuvo el show de stunt, la presentación de cantantes locales y el concurso de graffitis, entre otras.