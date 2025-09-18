Joselín Russi, rector del centro de estudios, dijo que la jornada es esperada por todos, pues es la oportunidad propicia para dar a conocer los talentos y habilidades artísticas y creativas que cada núcleo familiar posee. «La finalidad del certamen es integrar cada día a toda la comunidad educativa fortaleciendo los valores que apuestan a la sana convivencia, lo que redunda en la calidad de vida en el entorno escolar.

La invitación la hacemos extensiva a toda comunidad tulueña para que el domingo 21 de septiembre nos visiten y vean cómo en la institución trabajamos con base en el respeto y la unión de la familia, el eje central de la sociedad», puntualizó el licenciado Russi a EL TABLOIDE.