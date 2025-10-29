«La problemática la venimos viviendo desde hace algún tiempo y estamos a la espera que de la alcaldía o la empresa Centroaguas hagan las visitas antes que se crezca más, tal como se ha presentado en otros sectores del municipio» dijo el ciudadano que envió la denuncia a la redacción de EL TABLOIDE. Para los moradores del sector la situación genera alto riesgo para los conductores que a diario transitan por esta vía que maneja un alto flujo vehicular y peor aún si se tiene en cuenta la existencia de una escuela y un jardín infantil en zona aledaña.