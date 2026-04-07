La actividad se llevará a cabo el sábado 9 de mayo, desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, en el área de consulta externa del hospital, ubicado en Tuluá.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a revisión médica, orientación sobre factores de riesgo y recomendaciones para proteger la piel, con el objetivo de identificar a tiempo posibles signos de alerta y prevenir complicaciones.

Desde la institución hicieron un llamado a la comunidad para inscribirse previamente y asegurar su cupo, recordando que la detección temprana del cáncer de piel puede marcar la diferencia en el tratamiento y pronóstico de la enfermedad.

Las personas interesadas pueden realizar su inscripción a través de los números 323 692 3436 y 323 692 0713.