El hecho ocurrió en la carrera 23, entre calles 29A y 30, cuando el sujeto lanzó un tarro de gasolina al vehículo e intentó encenderlo. La rápida reacción del conductor y de comerciantes de la zona evitó que las llamas se propagaran y lograron frustrar el ataque.

Tras el intento de incendio, el agresor emprendió la huida y metros más adelante fue recogido por otro individuo que lo esperaba en una motocicleta, logrando escapar del lugar.

Aunque no se reportaron personas heridas, el vehículo presentó daños por el ataque.