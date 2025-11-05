Esta es solo una muestra y fehaciente de la manera en que muchas personas piensan solo en su comodidad y les importa poco la suerte de sus vecinos o demás conciudadanos.

Es una práctica que violenta el derecho de los ciudadanos a movilizarse con libertad y sin el temor de tenerse que bajar del andén arriesgando su integridad. De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, parquear sobre los andenes es una infracción de tránsito que acarrea una multa de 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), además de la inmovilización del vehículo si el conductor no está presente.