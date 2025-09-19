Deisy Tobón Tamayo, coordinadora del grupo, precisó que el objetivo principal es fomentar la salud corporal y mental de sus integrantes a través de juegos como bingo y dominó, y paseos trimestrales por diferentes lugares del Valle del Cauca y Colombia.

«El grupo, llegó a tener entre 180 y 190 personas, cuando no habían muchos en el municipio. Es abierto a adultos mayores de diferentes partes de la ciudad, con la única exigencia de participar en actividades físicas. Las reuniones se llevan a cabo los martes y jueves, de 5 a 6 de la tarde, en el parque del barrio Rubén Cruz Vélez» precisó la señora Tobón Tamayo.