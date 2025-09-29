Uno de los fragmentos más recordados era uno donde los peatones le decían: «Señor respete las cebras, y él jocosamente preguntaba ¿cebras?, ¿animales? ¿donde?». Pues parece que en Tuluá y muchas ciudades del Valle se hace necesario revivir esa campaña, por cuanto son muchos los conductores que las ignoran y les importa poco la suerte de los peatones.

Hace rato que en Tuluá no se adelanta una campaña de cultura ciudadana agresiva y efectiva para motivar a los conductores acatar las normas de tránsito y al que no las acoja aplicarles la norma.