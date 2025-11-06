Los estudiantes de las instituciones educativas Julia Restrepo, Alfonso López Pumarejo – sede María Josefa Hormaza y Técnica Industrial, con el acompañamiento de los padres de familia y el cuerpo docente adelantaron las llamadas muestras empresariales y que se convirtieron en un derroche, de creatividad e imaginación.



Los pasillos y salones de clases se convirtieron en pabellones donde los estudiantes de los diferentes grados de escolaridad echaron a volar su imaginación combinando lo tradicional con el impacto que hoy tiene la tecnología en la sociedad.



Las muestras empresariales hacen parte del trabajo académico y se convierten en la oportunidad que tienen los estudiantes para mostrar lo aprendido en las aulas de clase. «Es grato ver, como la comunidad educativa se integra en torno a cada uno de los proyectos educativos creando un vínculo que va a redundar en la calidad de los diferentes procesos», dijo el licencido Luis Enrique Riascos Hinestroza, rector de la I.E. Técnica Industrial Carlos Sarmiento Lora de Tuluá en dialogo con EL TABLOIDE.