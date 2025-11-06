El recorrido comprende distintos tramos urbanos donde se permitirá el paso controlado de vehículos, bajo supervisión del personal logístico y de tránsito, únicamente cuando el flujo de corredores lo permita o exista un espacio considerable entre grupos, asegurando así la movilidad parcial de la ciudad sin afectar la seguridad de los participantes.

Entre las zonas donde habrá cierres y pasos controlados se destacan:

Calle 26A hasta carrera 18

Paso controlado: calle 26A con carrera 15.

Carrera 19 hasta Lago Chillicote

Paso controlado: carrera 19 con calle 32.

Carrera 21 hasta calle 41A

Paso controlado: carrera 21 con calle 39.

Calle 41A hasta carrera 26A

Paso controlado: calle 41A con carrera 25.

Carrera 27A hasta calle 34

Paso controlado: carrera 27A con calle 38.

Carrera 30 hasta calle 40

Paso controlado: carrera 30 con calle 39.

Carrera 30 hasta el Coliseo de Ferias

Pasos controlados: carrera 30 con calles 29, 28, 24, 21, 17 y estación Terpel Entre Ríos – hacia El Popular.

Carrera 30 Coliseo de Ferias hasta la calle 25

Pasos controlados: bomba Terpel Entre Ríos – paso al Popular, carrera 30 con calles 17 y 21.

Calle 25 hasta la Transversal 12

Pasos controlados: calle 25 con carreras 28, 26 y 15.

Transversal 12 hasta la Central de Transportes

Pasos controlados: transversal 12 con calles 20, 13, 14, 27 y carreras 28A.

Transversal 12 hasta la calle 26A

Pasos controlados: transversal 12 con carreras 28A, 27, 14, 13 y 20.

La organización de la Media Maratón recomendó a la comunidad planificar sus desplazamientos con anticipación. Asimismo, invitaron a los tulueños a apoyar el evento, resaltando que “respetar los cierres es apoyar el deporte, la convivencia y el orgullo tulueño”.

El evento deportivo reunirá a atletas de distintas regiones del país, consolidando a Tuluá como una ciudad anfitriona del deporte y la integración.