Miguel Ángel Colón Morales, estudiante del Colegio Bilingüe Guillermo Ponce de León, se convirtió en el mejor puntaje de Tuluá en las Pruebas Saber 11 al alcanzar 459 de 500, una calificación que lo posiciona entre los más altos del país.

El joven logró un desempeño sobresaliente con 100/100 en Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, resultados que reflejan su disciplina, enfoque y un compromiso académico admirable.

En diálogo con este medio, Miguel Ángel compartió detalles de su proceso de preparación, los retos que enfrentó durante el año y el significado que este logro tiene para su futuro profesional. Para él, la clave ha sido la constancia y una profunda pasión por aprender, valores que —según asegura— le han permitido abrirse puertas y proyectarse hacia grandes metas.

Desde su institución educativa resaltan su dedicación, su liderazgo académico y el esfuerzo que lo llevó a consolidarse como el mejor Icfes de Tuluá.