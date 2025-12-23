“Este concurso está animado por todas las comunidades, especialmente por los presidentes de junta, los líderes comunales y los buenos vecinos que mantienen la tradición de la unión y la familia en época de Navidad.

Esta cuadra del barrio Victoria se unió bajo ese fin y hoy es la privilegiada de haber ganado nuestro concurso de Navidad en familia, con un propósito: la unión, el cuidado y la protección, que es lo más importante”, dijo la oficial en intervención ante la comunidad. «Es una cuadra que no tiene competencia. Vienen varios años atrás haciéndolo, empiezan con muchos días de anticipación y estos son los resultados”, expresó la oficial.

«El presupuesto destinado al concurso fue de 1’200.000 pesos, repartidos equitativamente entre las cuadras participantes; cada una recibió 400 000 pesos y un diploma de reconocimiento», dijo Luis Eduardo Ayala, presidente de la junta y quien lideró la actividad.