Desde el pasado viernes los jóvenes del centro del Valle del Cauca cuentan con un nuevo espacio físico en el que los alumnos de DigiCampus, podrán adelantar sus clases híbridas y avanzar en sus estudios sin tener que desplazarse a otras ciudades del departamento.



«Estamos cumpliéndole a la educación de los vallecaucanos con este punto físico de DigiCampus, gracias a Comfandi que nos ha apoyado para ofrecer este espacio”, indicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, durante el acto de apertura del punto ubicado en el campus de Comfandi en Tuluá.



Agregó la mandataria que la apertura del punto físico en Tuluá marca un paso en la gobernanza colaborativa y consolida un convenio estratégico entre la Gobernación y Comfandi, que busca facilitar el acceso a la educación superior en todo el departamento. «Este acuerdo contempla la entrega anual de 30 incentivos en el costo de la matrícula hasta el año 2027. Los jóvenes recibirán formación técnica, tecnológica y universitaria», precisó Toro Torres.

Es un gran beneficio



«Será un espacio donde podemos venir a estudiar en calma, encontrar tranquilidad, enfocarnos en nuestros estudios y que si en algún momento no podemos acceder a internet, que nos puede suceder, pues aquí podemos encontrarlo y cumplir a cabalidad con nuestros estudios, con nuestras tareas”, expresó Lina Marcela Monsalve, estudiante beneficiaria de DigiCampus.



En los mismos términos Jacobo Tovar, director general de Comfandi, resaltó que este espacio está dotado con mobiliario, computadores y una conexión robusta a internet para que los estudiantes puedan recibir sus clases con todas las condiciones necesarias.

La cobertura



En la actualidad el programa DigiCampus beneficia a más de 5.000 estudiantes en el Valle del Cauca, de los cuales 1.700 han recibido incentivos completos del 100% y 3.517 descuentos parciales en sus matrículas.



De acuerdo con las cifras, 73 estudiantes en Tuluá podrán acudir a la sala, equipada con pantallas y computadores para estudiar cómodamente. «Ahora abriremos una nueva convocatoria para los jóvenes que están terminando el bachillerato”, anunció la mandataria departamental.