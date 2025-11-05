«Es un lugar que antes era ideal para pasear y disfrutar en familia, pero hoy presenta mucha suciedad y abandono.» Varias personas que llevan a sus perros no recogen los desechos, lo que deja el parque lleno de excrementos y con mal olor.

Además, se observa basura acumulada y falta de mantenimiento general» denunció un habitante de este sector en comunicación con EL TABLOIDE. «Como ciudadana preocupada, pido a la Alcaldía de Tuluá que tome medidas para mejorar esta situación.

Los habitantes cumplimos con el pago de impuestos, y consideramos justo que se inviertan en el cuidado y limpieza de los espacios públicos. El Parque del Socio podría volver a ser un lugar agradable y seguro si se le brinda la atención que merece» indica la denunciante.

Una queja similar llegó desde el barrio Asoagrín, donde el parque del sector también presenta daños en los pisos, los árboles requieren de poda y mantenimiento de las zonas verdes que hacen parte del lugar. «El gobierno anterior prometió repararlo pero al final no adelantó ninguna obra», dijo Valentina Zapata, habitante del sector.