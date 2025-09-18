«Nuestro propósito es fortalecer el comercio local y resaltar los espacios y lugares que hacen de Tuluá un destino ideal para visitar y disfrutar» dijo Gonzalez Bermúdeze. En dicha reunión se habló de estrategias para embellecer el municipio, además de crear iniciativas atractivas para que propios y visitantes realicen sus compras en Tuluá.



«De esta manera, reafirmamos que juntos impulsamos el crecimiento de nuestra región» precisó el vocero cameral tras indicar que la mayor preocupación de los comerciantes de Tuluá y la región tiene que ver con la seguridad.