La movilización está programada para el jueves 9 de abril a las 3:00 de la tarde, donde ciudadanos, comerciantes y habitantes del sector rural se concentrarán para expresar su inconformidad frente al incremento del impuesto predial en diferentes zonas del municipio.

Según los organizadores, la protesta surge debido al aumento del impuesto predial en áreas rurales y a los ajustes automáticos por rezagos catastrales, situación que, aseguran, impactará significativamente al sector comercial, industrial y de vivienda en Tuluá.

Los convocantes señalaron que el objetivo del plantón es solicitar a las autoridades locales revisar los incrementos y buscar alternativas que permitan a los ciudadanos cumplir con sus obligaciones sin afectar su estabilidad económica.

La jornada hace parte de una movilización nacional en la que distintas comunidades del país han manifestado su preocupación por los ajustes catastrales y el aumento del impuesto predial.