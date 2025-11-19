En esta versión del encuentro, participaron facultades de Derecho de todo el país que presentaron experiencias significativas de proyección social. Entre todas las propuestas nacionales, fueron seleccionadas 21 ponencias provenientes de nueve departamentos de Colombia, dentro de las cuales la Uceva fue reconocida por su trabajo innovador con la ponencia: “Ruta Pedagógica Integral para el Empoderamiento, Resiliencia y Atención Legal a la Migración de Víctimas del Conflicto Armado en Tuluá» de autoría de los docentes del Consultorio Jurídico María José Barreto González, Lina Marcela Varón Álvarez y Diego Javier Colonia Padilla.